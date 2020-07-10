ذاكر معانا.. «صدى البلد» ينشر المراجعة النهائية في مادة «الجغرافيا» للثانوية العامة

حرصا من موقع «صدى البلد» الإخباري على دعم أبنائنا من طلاب الثانوية العامة 2020، نقدم لكم المراجعة النهائية في مادة الجغرافيا المقرر امتحانها يوم الاحد القادم.

أولا ... المصطلحات الجغرافية

1) التكتلات الاقتصادية : درجة من درجات التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول المتجانسة جغرافيًا وثقافيًا واجتماعيًا وتجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة.

2) الإتحاد الجمركي : تحديد تعريفة موحدة على السلع خارج التكتل المستوردة من الدول.

3) النافتا : منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية.

4) الأبيك : منتدى التعاون الاقتصادي الذي يضم معظم دول أسيا والمحيط الهادي.





ثانيا ... بم تفسر

1) تشغل التكتلات الاقتصادية حيز مكاني على خريطة العالم السياسية.

ج : وذلك لأنها تضم : دولًا متعددة وتشغل مساحة من الأرض ومحددة بالحدود السياسية لأعضائها .

2) يمر تكوين التكتلات الاقتصادية بعدة مراحل.

ج : تتمثل إجراءات (مراحل) تكوين التكتلات الاقتصادية فى :

- رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين أعضاء التكتل أمام السلع الوطنية .

- الاتحاد الجمركي : بمعنى تحديد تعريفة موحدة على السلع المستوردة من الدول خارج التكتل.

- السوق المشتركة : ويتم فيها تحرير تدفق العملة ، ورأس المال بين الدول الأعضاء.

- الوحدة الاقتصادية : ويتم فيها تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الدول الأعضاء.

- الاندماج الاقتصادي الكامل.

3) تعد المقومات الجغرافية أحد عوامل قيام التكتلات الاقتصادية.

ج : حيث يعد الاتصال الأرضي أهم المقومات الجغرافية التى تساعد على قيام التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي .

4) تعد المقومات البشرية والتكنولوجية أحد عوامل قيام التكتلات الاقتصادية.

ج : تتمثل فيما يلي :

Û الحجم السكاني المناسب للدول التى يضمها التكتل : حيث يعمل على ضمان وجود سوق دائم وتوفير العمالة القادرة على استغلال الموارد خاصة إذا كانت تتمتع بالمهارة والتخصص.

Û تشابه العادات والتقاليد (الخصائص الثقافية) : حيث التنافر الثقافي بين الدول لا يساعد على قيام التكتلات الاقتصادية.

Û المستوى التكنولوجي لدول التكتل : حيث وجود مستوى متقارب يساعد على تحقيق المنفعة المتبادلة ويمنع سيطرة دولة على باقي دول التكتل.

5) تعد المقومات السياسية عامل نجاح لقيام التكتلات الاقتصادية.

ج : حيث يؤدى عدم تماثل الأنظمة السياسية للدول إلى فشل التكتل نتيجة لاختلاف الأنظمة الاقتصادية والنقدية والمالية لدول التكتل.

لدول التكتل.

6) يعد تنوع الموارد الاقتصادية الأولية (الطبيعية) عامل أساسي لنجاح التكتلات الاقتصادية.

ج : وذلك لأن التكتل الاقتصادي يقوم على التنوع لا على التشابه حيث أن عدم توافر الموارد الطبيعية لدى بعض الدول يكون حافزًا لها على دخولها فى التكتل مع غيرها من الدول التى تتوافر فيها هذه الموارد.

7) يعد توافر عناصر الإنتاج والبنية الأساسية عامل لنجاح قيام التكتلات الاقتصادية.

ج : حيث نجد أن :

Û توفر عناصر الإنتاج الأساسية : من الأيدي العاملة ورأس المال يعد عامل مهم للقيام بالعمليات الإنتاجية.

Û توفر البنية الأساسية : من طرق ووسائل النقل والمواصلات يعد شريان الحياة لنجاح قيام التكتلات الاقتصادية.

8) تعد المقومات العسكرية عامل نجاح واستمرار التكتلات الاقتصادية.

ج : وذلك لأن التكتل الاقتصادي يواجه منافسة من الدول الأخرى وينتج عنها نزاعات فتلجأ دول التكتل إلى استخدام القوة أو التلويح باستخدامها لحماية مصالحها.

9) تأسيس قوات درع الجزيرة المشتركة عام 1982م.

ج : بهدف حماية أمن الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربي نظرًا للأخطار التى تحيط بها .

10) تتعدد أهداف قيام التكتلات الاقتصادية.

ج : تتمثل فيما يلي :

× الحصول على مزايا الإنتاج الكبير وتسهيل عمليات التنمية الاقتصادية.

× تنويع الإنتاج الاقتصادي وإقامة مشروعات مشتركة.

× رفع مستوى رفاهية المواطنين والتخفيف من أثر الصدمات الاقتصادية الخارجية بتقليل الاعتماد على الخارج عن طريق زيادة مستوى التنويع الإنتاجي فى دول التكتل.

× تيسير الاستفادة من المراكز البحثية ومهارات الفنيين بأفضل صورة ممكنة.

11) تتعدد نماذج التكتلات الاقتصادية على خريطة العالم.

ج : تتمثل فيما يلي : أ) اتحاد النافتا : منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 1992م.

ب) الاتحاد الأوروبي : حل محل السوق الأوروبية بمقتضى معاهدة ماسترخيت 1991م.

ج) منتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادي (الأبيك).

ء) اتحاد الكوميسا : السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.

هـ) مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1981م ، واتحاد المغرب العربي 1989م.

12) يتميز الاتحاد الأوروبي بعدة مميزات عن غيره من التكتلات الاقتصادية.

ج : حيث :

Û يعد أقدم التكتلات الاقتصادية فى العالم وأضخم الأسواق الداخلية فى العالم.

Û يسعى بقوة ليكون على رأس الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمي بصورة تسمح له أن يلعب دور فعال فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

13) يرتكز الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الركائز المهمة.

ج : حيث يرتكز على ركيزتان هما : سيادة القانون – تحقيق الديمقراطية.

14) تتباين الخصائص البشرية فى دول الاتحاد الأوروبي.

ج : تتمثل فيما يلي :

× بلغ عدد سكان الاتحاد 500 مليون نسمة وتعد ألمانيا الأكثر سكانًا ومالطة أقلها سكانًا.

× تتعدد الثقافات واللغات حيث يضم 23 لغة رسمية وتسود الإنجليزية.

× تعد المسيحية الديانة الرئيسة ويوجد الإسلام حيث يشكل المسلمون 5% من سكان الاتحاد.

15) قيام الاتحاد الأوروبي بوضع عدة شروط للانضمام إليه " شروط كوبنهاجن".

ج : وذلك بسبب الفرق الشاسع فى المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا ، وتتمثل هذه الشروط فى:

Û شروط اقتصادية : وجود نظام اقتصادي قادر على المنافسة الخارجية.

Û شروط تشريعية : تعديل القوانين والتشريعات لتناسب الاتحاد.

Û شروط سياسية : تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والأقليات.

16) تعد المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

ج : حيث تقوم بعدة وظائف وهى :

× يحق لها تقديم اقتراحات بقوانين إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

× تشرف على ميزانية الاتحاد والبرامج والمعاهدات والاتفاقيات بالاشتراك مع محكمة العدل الأوروبية.

× تمثل الاتحاد على المسرح السياسي والاقتصادي العالمي.

17) يتمتع سكان دول مجلس التعاون الخليجي بخصائص مشتركة زادت من تلاحمهما.

ج : حيث يشتركون فى : الدين الإسلامي واللغة العربية – الجوار والتاريخ المشترك – العادات والتقاليد المشتركة – تشابه الأنشطة الاقتصادية للسكان.

18) يعد المجلس الوزاري الجهاز التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ج : حيث يقوم بـ :

× اقتراح السياسات العامة ووضع التوصيات للتعاون بين الدول.

× العمل على تنسيق وتشجيع الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء.

× تعيين الأمناء المساعدين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

19) يعتبر المجلس الأوروبي قمة أجهزة الاتحاد الأوروبي.

ج : لأنه يتكون من رؤساء الدول والحكومات التى يتشكل منها الاتحاد وتقوم مهمته على تحديد اتجاه أولويات السياسة العامة للاتحاد.

ثالثا ... اختر الاجابة الصحيحة :

1) يطلق مسمى .................. على منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. (النافتا – الكوميسا – الأبيك – كل ما سبق).

2) يطلق على السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا اتحاد .................... (النافتا – الكوميسا – الأبيك – كل ما سبق).

3) تحولت السوق الأوروبية المشتركة إلى ما يعرف بالإتحاد الأوروبي بعد معاهدة ............ (رومـــا – ماسترخيت – لندن – برشلونة).

4) يضم الاتحاد الأوروبي عدد ................ دولة. (13 – 14 – 28– 16).

1) يشكل الاتحاد الأوروبي نحو ................ % من مساحة أوروبا. (42 – 34 – 45 – 56).

2) تعد دولة ........................ الأكثر سكانًا فى الاتحاد الأوروبي. (الولايات المتحدة – ألمانيا – بلجيكا – مالطا).

3) تعد دولة ........................ الأقل سكانًا فى الاتحاد الأوروبي. (الولايات المتحدة – ألمانيا – بلجيكا – مالطا).

4) تعد ............................ الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي. (المفوضية الأوروبية – البرلمان الأوروبي – المجلس الأوروبي – مجلس الاتحاد الأوروبي).

5) يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي من قبل شعوب الدول الأعضاء كل ......... سنوات (عشرة – خمسة – ثلاثة – أربعة).

6) تعد مدينة ..................... مقرًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. (الرياض – أبوظبى – المنامة – الدوحة).

7) يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد ........................ دول. (عشرة – خمس – ثلاث – ست).

8) تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فى الركن ............................ من قارة أسيا. (الجنوبي الغربي – الجنوبي الشرقي – الشمالي الغربي – الشمالي الشرقي).









رابعا ... ماذا يحدث لو ؟

1) أُزيلت الحواجز الجمركية بين الدول العربية؟

ج: ترتب عليه ...............................................................................................................................

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2) كان هناك تفاوت كبير فى المستوى التكنولوجي بين دول التكتل الاقتصادي؟

ج: ترتب عليه ...............................................................................................................................

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3) لم تتشابه الخصائص الثقافية بين دول التكتل الاقتصادي؟

ج: ترتب عليه ...............................................................................................................................

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4) لم توجد قوة عسكرية للتكتل الاقتصادي؟

ج: ترتب عليه ...............................................................................................................................

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5) لم يتم إنشاء قوات درع الجزيرة المشتركة؟

ج: ترتب عليه ...............................................................................................................................

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خامسا ... ما النتائج المترتبة على ؟

1) إزالة الحواجز الجمركية وتخفيض تكاليف الإنتاج داخل الدول الأعضاء فى التكتلات الاقتصادية.

ج: يترتب عليه : فتح الأسواق – تدفق الاستثمارات وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول.

2) وجود حجم سكاني مناسب بالنسبة لدول أعضاء التكتل الاقتصادي.

ج: أ) توفير سوق دائمة لدول التكتل الاقتصادي.

ب) الاستفادة من الأيدي العاملة الماهرة فى استغلال الموارد الاقتصادية لدول التكتل.

3) عدم التماثل بين الدول فى طبيعة أنظمتها السياسية بالنسبة للتكتلات الاقتصادية.

ج: ترتب عليه فشل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والجمركية مما يؤدى إلى فشل قيام التكتلات الاقتصادية.

4) التكامل الذي تسعى إليه التكتلات الاقتصادية.

ج: ترتب عليه ...............................................................................................................................

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سادسا ... حدد أي العبارات صحيحة وأيها خطائة مع ذكر السبب

1) يقوم التكامل الاقتصادي بين الدول بطبيعته على التشابه والتنوع. (û)

ج: وذلك لأن التكامل الاقتصادي يقوم على التنوع لا على التشابه حيث أن عدم توافر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول يكون حافزًا لها على دخولها فى التكامل مع غيرها من الدول التى تتوافر فيها هذه الموارد.

2) تعتبر المقومات العسكرية شرطًا لقيام أي تكتل اقتصادي بين الدول. (û)

ج: وذلك لأن المقومات العسكرية لا تعتبر شرطًا لقيام التكتلات الاقتصادية ولكن القوة الاقتصادية لابد وأن تستند إلى قوة عسكرية تحميها فوجود القوة العسكرية لدى أعضاء التكتل وقت قيامها تعد من مقومات نجاحه واستمراره.

3) تعد الدول هي المكون الأساسي للتكتلات الاقتصادية. (ü)

ج: لأن بقاء التكتلات الاقتصادية مرهونًا ببقاء الدول أو بقاء الإرادة التى على أساسها أنشىء التكتل.

4) تم التوقيع على معاهدة ماسترخيت 1991م بين الدول الأوروبية. (ü)

ج: حيث تم بمقتضى هذه المعاهدة حل الاتحاد الأوروبي محل السوق الأوروبية المشتركة.

5) يعد تشكيل التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة. (ü)

ج: لأنها من أهم المتغيرات والمستجدات على الساحة العالمية منذ النصف الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية خاصة منذ انتهاء الحرب الباردة فى النصف الأول من تسعينيات هذا القرن.

6) التكتلات الاقتصادية الفاعلة تقودها الدول النامية. (û)

ج: تقودها الدول المتقدمة مثل التكتلات الاقتصادية فى أوروبا (الاتحاد الأوروبي) وأمريكا الشمالية (النافتا) والتي سوف يزداد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بمرور الزمن.

7) تهدف التكتلات الاقتصادية إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للدول. (ü)

ج: حيث أن الهدف النهائي من تكوين التكتلات الاقتصادية تحقيق الأمن الاقتصادي ومزيد من الفرص للجميع تحت مظلة واحدة على أرض أكثر اتساعًا بدلًا من البقاء فى رقعة جغرافية صغيرة فى دولة بمفردها.

8) تؤدى التكتلات الاقتصادية إلى الاندماج الإقليمي والمزيد من التنمية فى الاقتصاد العالمي. (ü)

ج: وذلك لأن من خلال عولمة التجارة وإطلاق حرية السوق والمنافسة حيث فتح الأسواق وتدفق الاستثمارات والأيدي العاملة وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال وإزالة الحواجز الجمركية وتخفيض تكاليف الإنتاج.

9) يحدد البرلمان الأوروبي اتجاه وأولويات السياسة العامة للاتحاد الأوروبي. (û)

ج: يحدد المجلس الأوروبي اتجاه وأولويات السياسة العامة للاتحاد بينما يقوم البرلمان الأوروبي بإصدار القوانين والتشريعات فى ضوء المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية.

10) تتسم دول الاتحاد الأوروبي بوحدة اللغة. (û)

ج: تتنوع اللغات داخل الاتحاد الأوروبي حيث توجد (23) لغة رسمية وعلى الرغم من ذلك تسود اللغة الانجليزية.

11) تعتبر الأمانة العامة الهيئة الإدارية المركزية الثابتة لمجلس التعاون الخليجي ومقرها أبوظبى. (û)

ج: ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

12) تعد المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. (ü)

ج: حيث تقوم بعدة وظائف وهى :

× يحق لها تقديم اقتراحات بقوانين إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

× تشرف على ميزانية الاتحاد والبرامج والمعاهدات والاتفاقيات بالاشتراك مع محكمة العدل الأوروبية.

× تمثل الاتحاد على المسرح السياسي والاقتصادي العالمي.





سابعا .... ما العلاقة بين ؟

1) الاتصال الأرضي – قيام التكتلات الاقتصادية .

ج: العلاقة ايجابية: ......................................................................................................................

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2) العمالة – قيام التكتلات الاقتصادية .

ج: العلاقة ايجابية: ......................................................................................................................

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ثامنا .... أسئلة متنوعة

1) برهن على صحة أو خطأ العبارة : تجتمع دول الاتحاد الأوروبي فى تمثيل دبلوماسي واحد؟

ج: .............................................................................................................................................

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2) وضح من وجهة نظرك :لا تعد تجربة دول مجلس التعاون للخليج العربي نموذجًا مثاليًا للتكتل الاقتصادي؟

ج: .............................................................................................................................................

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3) ما مقترحاتك لـ : تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؟

ج: .............................................................................................................................................

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4) قارن بين : فرنسا والولايات المتحدة ، من حيث : شكل الدولة – التكتل الاقتصادي المنضمة إليه؟

ج: .............................................................................................................................................

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5) ما تقييمك لهذه العبارة : التزمت ايطاليا بالشروط السياسية لكوبنهاجن؟

ج: .............................................................................................................................................

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*** عزيزي الطالب .... تذكر :