بلطجة جديدة.. طائرة تركية تهبط بمطار مصراتة على متنها 156 مرتزقا

نقلت شبكة "العربية"، عن مصادر، أن طائرة تركية هبطت بمطار مصراتة، وعلى متنها 156 من المرتزقة، في أحدث دعم منها لحكومة الوفاق وميليشياتها في ليبيا.





وذكرت "العربية"، أمس وفقا مصادر قولها إن طائرة تركية تقل مرتزقة غادرت مدينة غازي عنتاب باتجاه ليبيا.





ووفقًا لمصادر العربية، تحمل الطائرة التركية 120 من المرتزقة، وهي في طريقها إلى ليبيا.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف أمس الخميس، عن مواصلة إرسال تركيا لمرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية.





وقال المرصد السوري في آخر إحصاء له إن تركيا أرسلت ما يقرب من 15 ألفا و800 مرتزق سوري إلى ليبيا.





واعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمور باتت خارج السيطرة، داعيا الى تحرك عاجل لحماية المصالح الليبية من الضياع، في ظل وجود مرتزقة من تركيا يزيدون الأمور اشتعالا وتدهورا، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.