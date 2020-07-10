بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مشروع محور ديروط الحر على النيل الذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى .





رافقه خلال الجولة محمود النجار نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ومهندسي المشروع والشركة المنفذة.





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واستمع المحافظ لشرح المهندس المقيم والمهندسين المشرفين على المشروع لمراحل ونسب التنفيذ التي تمت حتى الآن في أعمال الكباري والطرق بالمشروع في مرحلته الأولى ، كما تابع أعمال دق الخوازيق وإنشاء الأعمدة الخرسانية لـ"كوبري السكة الحديد" المار على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بتكلفة 495 مليون جنيه.





وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام نهو الأعمال في المواعيد المحددة مسبقًا مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء "الكمامات" حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع.





وأوضح محافظ أسيوط أن محور ديروط الحر يعد نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل والمواصلات ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية لأنه يشمل على 13عمل صناعي منها 2 كباري رئيسية هي (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م ، وكوبري علي السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وسكة حديد "القاهرة/أسوان" وترعة الإبراهيمية) بعدد 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول حيث يصل طوله 15كيلومتر وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5متر للاتجاه الواحد.





وأضاف محافظ أسيوط أن مشروع محور ديروط العلوي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مثل تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.



