معلومات ما تعرفاش عن القلب.. طعام يصلح الشرايين التالفة.. وآخر يخفض الضغط والكوليسترول.. ولايف ستايل يحمى من أمراضه

الألياف النباتية تحمى القلب من الأمراض ويصلح الشرايين

للحفاظ على صحة القلب.. احرص على هذه العادات

الكرنب يساعد فى السيطرة على الضغط المرتفع والكوليسترول

يعاني كثيرون من مشاكل وأمراض القلب وللأسف يأتى ضمن أهم اسباب الوفاة فى العالم لذا ينبغي علينا الاهتمام به واالحفاظ على صحة القلب والاعتناء به من الشباب بل والطفولة ايضا حتى نتجنب الإصابة بأمراض القلب في الكبر خاصة أنها من اهم العضلات الموجودة فى الجسم واى خلل بها يمكن ان يتسبب فى الموت .

نرصد لكم فى هذا التقرير اهم المعلومات التى يجب معرفتها للوقاية من الاصابة بأمراض القلب .

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عرض موقع "بولد سكاى " اهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من امراض القلب.

- مارس رياضة المشى على الاقل 10 دقائق كل يوم.

- تناول الفاكهة بشكل اساسى من الطعام اليومي.

- الحد من المشروبات المضاف لها سكر.

- خفض مشروبات الصودا .

- التنفس ببطء وهدوء وعمق.

- التواصل الاجتماعى الايجابي لتقليل التوتر.

- الحفاظ على نظافة الجسم واليدين للوقاية من أى العدوى.

- أوميجا 3 الموجودة فى المكسرات والاسماك مرة فى الاسبوع

لاتهمل تناول وجبة الافطار

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ومن بين الاشياء التى تدمر صحة القلب دون أن ندرى هى اخطاء التى نرتكبها فى اختيارتنا للاطعمة والمشروبات فصحة القلب لاتعتمد فقط على تقليل الكوليسترول والاطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات بل غن عدم تناول نوعية معينة من الطعام قد يعرضه للتلف.

ذكر موقع "boldsky " أن من بين الاخطاء الغذائية التى لانعلمها وتشكل خطرا كبيرا على صحة القلب هى تناول نظام غذائي منخفض الألياف النباتية.





فالأياف النباتية موجودة فى معظم الخضر والفواكه الطازجة فهى مهمة جدا لصحة القلب بجانب تقليل الكوليسترول والأطعمة الحيوانية والمقليات، والحرص على تناول اوميجا 3 الموجودة فى الاسماك والمكسرات، وهذه الطريقة لا تحمي عضلة القلب من الامراض فقط بل يساعد فى إصلاح الشرايين التالفة.



السيطرة على الضغط

ووفقا لما اورده موقع " stylecraze" ان دراسة فى عام 2012 بجامعة" Łódź " في بولندا ، توصلت إلى أن الكرنب غني بالبوليفينول ،الذى يعمل على تحسين صحة القلب مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويرجع سر الكرنب فى تحسين صحة القلب إلى أنه يعمل على تقليل ضغط الدم ومنع تراكم الصفائح الدموية مما يحمى القلب .

ويخفض الكرنب مستويات الكوليسترول السيئة التى تدمر القلب والشرايين من خلال ربط الأحماض الصفراوية .