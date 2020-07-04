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تعالج الحموضة وتحسن الهضم.. فوائد مهمة للمانجو على صحة القلب

السبت 04/يوليه/2020 - 06:31 م
المانجو
المانجو
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نهى هجرس
تعد المانجو واحدة من أكثر الفواكه اللذيذة لكثافة العناصر الغذائية بها، وبسبب وفرة الفوائد الصحية التي يمتلكها، فهى غنية بالبروتين والألياف وفيتامين ج وفيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب -6 وفيتامين ك والبوتاسيوم. 

وتساعد هذه الفاكهة في الحد من مخاطر الحالات الصحية المتعلقة، بنمط الحياة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، كما أنه يعزز البشرة والشعر الصحيين ، ويزيد الطاقة ويساعد في الحفاظ على وزن صحي .

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد المانجو على الصحة...

- يدير مستويات الكوليسترول 
يحتوي المانجو على نسبة عالية من فيتامين ج والبكتين والألياف التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، المانجو الطازجة غنية أيضًا بالبوتاسيوم ، وهو مكون ضروري للخلية وسوائل الجسم، ويساعد في التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.


- يعالج الحموضة 
المانجو غنية بحمض الطرطريك وحمض الماليك وكذلك آثار حمض الستريك التي تساعد في الحفاظ على الاحتياطي القلوي للجسم عن طريق تجنب مشاكل الحموضة، يعد قلونة جسمك أمرًا مهمًا لأن بعض الأطعمة يمكن أن تخلق منتجات ثانوية حمضية في جسمك بعد الهضم يمكن أن يزعج عملية الهضم، يمكن أن يساعد تناول المانجو في تقليل الآثار الصحية السلبية لهذه الأحماض .

- الهضم 
المانجو غنية بالبكتين من المواد الليفية ، مما تساعد على تكسير الطعام في النظام،  يحتوي المانجو أيضًا على العديد من الإنزيمات التي تساعد في تكسير البروتين ، مثل الأميليز التي يمكن أن تساعد في تحسين صحتك الهضمية وتحسينها .
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