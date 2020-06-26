لأول مرة منذ 50 عاما.. أصناف مصرية جديدة من المانجو.. تفاصيل

قال شريف عبد الرازق، خبير زراعة المانجو فى استنبات سلالات مصرية للمرة الأولى منذ 50 عامًا، بجانب امتلاك 150 صنفا للمانجو من أفضل الأنواع العالمية فى مزرعته الخاصة التى تحتوى على أفضل مشاتل المانجو فى العالم.





وقال شريف عبد الرازق للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن مساحة مزرعته 90 فدان وبها مشتل ضخم ينتج أفضل أنواع شتلات المانجو العالمية ويحوى 150 صنفا يعطى اعلى انتاجية وأفضل صفات وطعم سكرى مميز.





ولفت إلى أن أشهر شتلات المانجو التى ينتجها هى البوستيل وياسمين، والدروز والكيت العالمية ، ويوسف باشا و ار2 وآية وغيرها من الأنواع التى تتهافت عليها اسواق العالم .





وأوضح عبد الرازق أنه نجح فى استنباط نوعين من المانجو المصرية الأصل هما ياسمين ويوسف باشا ويتميزان بالطعم السكرى والحجم المناسب واللون الجذاب والقشرة الرقيقة ، وهما هجين مصرى 100% ويعطى أعلى إنتاجية ويقاوم ملوحة التربة وتقلبات المناخ ، ودرجات الحرارة المرتفعة.





وأشار إلى وجود بعض الأنواع التقليدية مثل الذبدة والتيمور والعويس التى لا تحقق إنتاج متميز إلا بعد مرور 7 سنوات على زراعتها.











