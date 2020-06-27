نشرة التوصيات الفنية لمزارعي المانجو خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي المانجو مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت في التالي:
أولا: أهم العمليات
- يبدأ تعليق مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو ابتداء من أول يوليو بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة وتفحص أسبوعيا لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم.
ثانيا: التسميد
-الأشجار التي تروى بالغمر
اضافة الأسمدة بالنسبة للأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات باضافة 750 جم سلفات نشادر لكل شجرة علي دفعتين بينهما 15 يوما .
-الأشجار التي تروى بالتنقيط
يستخدم 450 جم نترات نشادر بكل شجرة تروي بالتنقيط وتقسم تلك الكمية علي أكبر عدد من الدفعات المتساوية .
في حالة الأشجار المثمرة وفي سنة الحمل الغزير تضاف الأسمدة خلال شهر يوليو لتنشيط خروج نموات خضرية جديدة تحمل براعم ثمرية للموسم التالي لتقليل ظاهرة تبادل الحمل .
ثالثا: الري
الانتظام في الري وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لايحدث تساقط أو تشقق للثمار ، وتتم إطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول الثمار الي ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء .
تحتاج شجرة المانجو في شهر يوليو الي حوالي 100 لتر ماء يوميا .
رابعا: برنامج المكافحة
في حالة الاصابة وعند وجود الذبابة بأعداد كبيرة يتم الرش للأشجار بالديمثويت 40% بمعدل 75 سم / 100 لتر ماء مرتين بينهما 3 أسابيع وذلك حتى أواخر يوليو وأوائل أغسطس وهو مفيد أيضا في علاج الحشرات القشرية والبق الدقيقي مع ايقاف الرش بعد الجمع بـ 21 يوما .