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أخبار البلد

نشرة التوصيات الفنية لمزارعي المانجو خلال شهر يوليو

السبت 27/يونيو/2020 - 07:51 م
المانجو
المانجو
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي المانجو مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت في التالي:

أولا: أهم العمليات

 - يبدأ تعليق مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو ابتداء من أول يوليو بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة وتفحص أسبوعيا لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم.

ثانيا: التسميد

-الأشجار التي تروى بالغمر 

اضافة الأسمدة بالنسبة للأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات باضافة 750 جم سلفات نشادر لكل شجرة علي دفعتين بينهما 15 يوما .

-الأشجار التي تروى بالتنقيط 

يستخدم 450 جم نترات نشادر بكل شجرة تروي بالتنقيط وتقسم تلك الكمية علي أكبر عدد من الدفعات المتساوية .

في حالة الأشجار المثمرة وفي سنة الحمل الغزير تضاف الأسمدة خلال شهر يوليو لتنشيط خروج نموات خضرية جديدة تحمل براعم ثمرية للموسم التالي لتقليل ظاهرة تبادل الحمل .

ثالثا: الري  

الانتظام في الري وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لايحدث تساقط أو تشقق للثمار ، وتتم إطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول الثمار الي ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء . 

تحتاج شجرة المانجو في شهر يوليو الي حوالي 100 لتر ماء يوميا .

رابعا: برنامج المكافحة

في حالة الاصابة وعند وجود الذبابة بأعداد كبيرة يتم الرش للأشجار بالديمثويت 40% بمعدل 75 سم / 100 لتر ماء مرتين بينهما 3 أسابيع وذلك حتى أواخر يوليو وأوائل أغسطس وهو مفيد أيضا في علاج الحشرات القشرية والبق الدقيقي مع ايقاف الرش بعد الجمع بـ 21 يوما .
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