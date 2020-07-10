لن نعلن مكان الدفن.. أول تعليق من شيرين رضا على وفاة والدها

عبّرت الفنانة شيرين رضا، عن حزنها الشديد لوفاة والدها الفنان محمود رضا.
ونشرت شيرين، صورة له من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقت قائلة :"توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعًا".
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وفاة الفنان محمود رضا
وفاة الفنان محمود رضا
يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.