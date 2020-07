لن نعلن مكان الدفن.. أول تعليق من شيرين رضا على وفاة والدها

View this post on Instagram

توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعًا