لن نعلن مكان الدفن.. أول تعليق من شيرين رضا على وفاة والدها

عبّرت الفنانة شيرين رضا، عن حزنها الشديد لوفاة والدها الفنان محمود رضا





ونشرت شيرين، صورة له من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقت قائلة :" توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعًا".







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