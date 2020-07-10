نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا ، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :" وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬". ‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ ..





كما أعلنت الراقصة دينا، وفاة الفنان محمود رضا، مؤسسة فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام".

نشرت دينا، صورة له وعلقت عليها قائلة ، :" انا لله و انا اليه راجعون. الفنان المبدع. مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية #محمود_رضا في ذمة الله ... اللهم ارحمه و اغفر له ... #نسألكم_الدعاء



