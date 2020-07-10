تعرف على عمرة الفتيس وأنواعها ومتى تحتاج إليها؟

عمرة الفتيس تنقسم إلى نوعين، الأول هو نصف عمرة والثاني هو العمرة الكاملة و النصف عمرة لا تشمل تغيير كل قطع الفتيس بل تشمل استبدال القطع التي تعرضت للتلف والأعطال خصوصا الاسطوانة و الديسك و الفلام للفتيس المانيوال .



