تعرف على عمرة الفتيس وأنواعها ومتى تحتاج إليها؟

تتلف اجزاء السيارة الحيوية بمرور الوقت و كثرة و سوء الاستخدام و من اهم هذة الأجزاء الهامة التي تتعرض للمشاكل والأعطال بعد قطع مسافة طويلة هو الفتيس خصوصا بعد قطع مسافة تتعدي 300 الف كيلو متير فيحتاج في بعض الاحيان الي صيانة من نوع خاص او كما يطلق عليها البعض عمرة فتيس.
يجهل الكثير من قائدي السيارات معنى كلمة عمرة فتيس و يجهلوا ايضا مدى أهميتها و في هذا السياق نطرح عليكم معنى عمرة الفتيس وأنواعها و متي تعرف ان الفتيس الخاص بك يحتاج لعمرة .
أما عملية العمرة الكاملة فهي ضرورية عندما لا تتمكن من الاعتماد على السرعات في علبة التروس وهنا يقوم الميكانيكي بفك العلبة كي يتمكن من استبدال التروس التالفة بأخرى جديدة.
مؤشرات تلف الفتيس و حاجتة للعمرة :
1- إذا كنت تسير لمسافة طويلة تزيد عن 50 كيلو متر على سرعات عالية تصل الى 120 كم أو أعلى، ووجدت أن الحرارة ترتفع بشكل سريع وغير مسبوق.
2- حال قيامك بقياس الزيت بعد قطع مسافة طويلة ووجدت خروج رائحة منه مثل الحرق.
3- إذا تسارعت بالسيارة ووجدت مؤشر RPM مرتفع بشكل كبير، وأيضا صوت المحرك يعلو ولكن في المقابل تجد أن سحب السيارة ضعيف .
يجهل الكثير من قائدي السيارات معنى كلمة عمرة فتيس و يجهلوا ايضا مدى أهميتها و في هذا السياق نطرح عليكم معنى عمرة الفتيس وأنواعها و متي تعرف ان الفتيس الخاص بك يحتاج لعمرة .
عمرة الفتيس تنقسم إلى نوعين، الأول هو نصف عمرة والثاني هو العمرة الكاملة و النصف عمرة لا تشمل تغيير كل قطع الفتيس بل تشمل استبدال القطع التي تعرضت للتلف والأعطال خصوصا الاسطوانة و الديسك و الفلام للفتيس المانيوال .
يتم اجراء نصف عمرة للفتيس عند الشعور بأن الفتيس ثقيل و لا يعطي اداي جيد في التسارع و ظهور بعض الأصوات من علبة التروس، وضعف فجائي في عزم السيارة .
أما عملية العمرة الكاملة فهي ضرورية عندما لا تتمكن من الاعتماد على السرعات في علبة التروس وهنا يقوم الميكانيكي بفك العلبة كي يتمكن من استبدال التروس التالفة بأخرى جديدة.
مؤشرات تلف الفتيس و حاجتة للعمرة :
1- إذا كنت تسير لمسافة طويلة تزيد عن 50 كيلو متر على سرعات عالية تصل الى 120 كم أو أعلى، ووجدت أن الحرارة ترتفع بشكل سريع وغير مسبوق.
2- حال قيامك بقياس الزيت بعد قطع مسافة طويلة ووجدت خروج رائحة منه مثل الحرق.
3- إذا تسارعت بالسيارة ووجدت مؤشر RPM مرتفع بشكل كبير، وأيضا صوت المحرك يعلو ولكن في المقابل تجد أن سحب السيارة ضعيف .