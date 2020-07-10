بتسريحة شعر مختلفة.. مريم أوزلي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

وظهرت بإطلالة طبيعية وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر التعليقات.

مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.،