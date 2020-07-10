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مرأة

بتسريحة شعر مختلفة.. مريم أوزلي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:33 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية مريم أوزرلي مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.، وظهرت بإطلالة طبيعية وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر التعليقات.


وظهرت الممثلة التركية مريم اوزرلي بملابس بسيطة وناعمة ، حيث اختارت توب حمالات باللون الأزرق، وهو ما أبرز من نعومة ورقة إطلالتها.

وتركت مريم اوزرلي شعرها منسدلا بشكل عشوائي على وجهها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج، واكتفت بإختيار اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الأى شادو الخفيف والماسكرا،  وطلاء أظافر باللون اللبني.

ولم تتكلف مريم اوزرلي  في إختيار الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداء ساعة يد باللون الذهبي لتكتمل بذلك إطلالتها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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