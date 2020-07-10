صحيفة كينية: التعنت لا يحل أزمة سد النهضة

قال صحيفة "ستاندرد ميديا" الكينية، اليوم الجمعة، إن أزمة سد النهضة في حاجة إلى المزيد من الجهود الدبلوماسية لحلها، والابتعاد عن التعنت والمواقف المتصلبة.





وأشارت إلى أن مصر والسودان يشعران بالخطر من سد النهضة، خاصة وأنهما يعتمدان على 90% من الاستهلاك على مياه النيل، وفي الوقت الذي تعتبر إثيوبيا السد أداة لتحقيق النهضة ترى مصر أن المشروع يشكل تهديدًا وجوديًا لأن النيل هو المصدر الرئيسي لمياهها العذبة.





وتابع الموقع قائلا بالطبع لإثيوبيا الحق في التنمية، لكن يجب على المرء أن يتوقف ويفكر في القضايا الكبرى التي ينطوي عليها المشروع، مثل اعتماد مصر على النيل، وحقوق دول حوض النيل الأخرى.





وشدد على أن التوتر الذي ينشأ بين إحدى الدول الرئيسية في شمال افريقيا وواحدة من أقوى دول شرق أفريقيا ليس ظاهرة صحية للقارة الافريقية، وبالتالي فإننا في حاجة إلى وساطة تقودها أطراف ثالثة، وقد دعت مصر إلى تدخل دولي جاد لكن إثيوبيا عازمة على بدء ملء السد عندما تبدأ أمطار الصيف هذا الشهر، لذا فهناك حاجة للاستماع لكلا الجانبين والتوصل إلى أرضية مشتركة من شأنها حل الأزمة.





وانتقدت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي تحدث فيها عن الحرب، وقالت إن هذه التصريحات المثيرة للضجة لا تترك سوى خيار الدعوة لإجراء محادثات أكثر مناسبة بوساطة وكالات دولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف الأخرى لتخفيف حدة التوتر لأن سوء الفهم يمكن أن يكون مكلفًا وقد تكون الآثار المتتالية بعيدة المدى، مؤكدة على أنه لا يوجد موقف صلب يمكن أن يحل النزاع.