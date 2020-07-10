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ديني

في ظل كورونا.. الحرمين يدشن خطة موسم الحج

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:35 م
في ظل كورونا.. الحرمين
في ظل كورونا.. الحرمين يدشن خطة موسم الحج
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محمود ضاحي
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس خطة موسم حج عام 1441 هــ لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة (كوفيد19) ، وفق صحيفة الرياض.

وأوضح السديس، أن الرئاسة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة جميع الخيارات والخطط الميدانية والاستباقية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات وآليات تحقيق الأهداف المحددة خلال حج هذا العام والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر .

وأشار إلى أن الرئاسة أولت كامل طاقاتها البشرية وخبراتها العملية والعلمية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في إدارة الحشود والكثافة البشرية، ووضع أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادية والتوجيهية لضمان سير وسلاسة خطتها لهذا العام .

وأشاد السديس بجهود القيادة الرشيدة وموافقتها على أداء فريضة الحج منوهًا بأن القيادة تؤكد بشكل حثيث على أهمية توفير كافة الخدمات والاحتياجات لقاصدي البيت العتيق ، كما نوه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي  العهد الأمير محمد بن سلمان بن مستمرين على نهج المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود في العناية بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين من عمارة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وتأكيدهم المستمر سلامتهم وأهمية أداء مناسكهم في أجواء راحة وطمأنينة.

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