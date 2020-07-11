فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع المونوريل الذي سيدخل مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.





وتوفر المونوريل استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.





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