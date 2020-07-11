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فيديو جراف

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

السبت 11/يوليه/2020 - 09:01 ص
قطار المونوريل
قطار المونوريل
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ايمان عبداللطيف

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع المونوريل الذي سيدخل مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.


وتوفر المونوريل استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.


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ولمزيد من التفاصيل حول مونوريل العاصمة الإدارية، شاهد الفيديو جراف التالى.

 

 

 

 

 

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