عميد زراعة عين شمس: إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل

اقرأ أيضا :

"عين شمس" ضمن أفضل 17 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاى 2020





وأضاف الدكتور عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتمت بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مدة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.





وأكد أحمد جلال، أنه تم تقييم البحث المقدم من الطلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على ان يكون التقييم طبقا للمعايير التي حددها مجلس الكلية.

اقرأ ايضا: وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان امتحانات كلية التربية

الجدير بالذكر سوف تبدأ كلية زراعة جامعة عين شمس امتحانات طلاب الفرق النهائية غدا الموافق 11 يوليو .













