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تعليم

عميد زراعة عين شمس: إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:31 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن جميع نتائج أبحاث طلاب فرق النقل ويمكنك من خلال هذا الرابط معرفة نتيجتك اضغط هنا .

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وأضاف الدكتور عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد  أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتمت  بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مدة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.

وأكد أحمد جلال، أنه تم تقييم البحث المقدم من الطلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على ان يكون التقييم طبقا للمعايير التي حددها مجلس الكلية.

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الجدير بالذكر سوف تبدأ كلية زراعة جامعة عين شمس امتحانات طلاب الفرق النهائية غدا الموافق 11 يوليو .




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