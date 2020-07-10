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اقتصاد

لم يسجَّل شعار نادي القرن لـ الزمالك .. 8 حالات لرفض توثيق العلامات التجارية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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محمد صبيح
يعطي القانون المصري الحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين طلب تسجيل العلامات التجارية وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها.. وتتراوح الفترة الزمنية للتسجيل بين شهرين إلى 6 أ شهر.


وبعد أن أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تسجيل شعار نادي القرن رسميا لدى وزارة التموين.. أكد مصدر مسئول داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المستند الذي أظهره رئيس نادي زمالك طلب تسجيل شعار نادي القرن ولم يتم تسجيل الشعار رسميا.


ويستعرض صدى البلد الحالات التي يتم فيها رفض طلب تسجيل العلامة التجارية كما يلي:




1-     العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.


2-     العلامات التجارية المتطابقة والمتشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات او الخدمات.


3-     العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

4-     الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها.

5-    العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

6-     رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.

7-    صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

8-    البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها تضليل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
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