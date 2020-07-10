أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل عليكم.. رضوى الشربيني تدعم فتاة نشر زوجها صورها الخاصة





وكتبت رضوى الشربينى: " وعندنا هنا واحد بينشر صور مراته بملابس البيت اللى انتم طبعا فهمين شكلها عامل ازى على كل الجروبات علشان مارضيتش توافق انها تتنازل عن حقوقها عند الطلاق.. ده انت هتزعل و هتجيب ناس تزعل و عليهم ناس تزعل عليكم كلكم".





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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.





