أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل عليكم.. رضوى الشربيني تدعم فتاة نشر زوجها صورها الخاصة

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تغريدة جديدة تتضامن فيها مع فتاة نشر زوجها صورا خاصة لها.
وكتبت رضوى الشربينى: "وعندنا هنا واحد بينشر صور مراته بملابس البيت اللى انتم طبعا فهمين شكلها عامل ازى على كل الجروبات علشان مارضيتش توافق انها تتنازل عن حقوقها عند الطلاق.. ده انت هتزعل و هتجيب ناس تزعل و عليهم ناس تزعل عليكم كلكم".
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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.