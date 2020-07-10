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فن

أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل عليكم.. رضوى الشربيني تدعم فتاة نشر زوجها صورها الخاصة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تغريدة جديدة تتضامن فيها مع فتاة نشر زوجها صورا خاصة لها. 

وكتبت رضوى الشربينى: "وعندنا هنا واحد بينشر صور مراته بملابس البيت اللى انتم طبعا فهمين شكلها عامل ازى على كل الجروبات علشان مارضيتش توافق انها تتنازل عن حقوقها عند الطلاق.. ده انت هتزعل و هتجيب ناس تزعل و عليهم ناس تزعل عليكم كلكم".

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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر  ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. 

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.


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