رئيس حزب مستقبل وطن على رأس القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ

كشفت مصادر حزبية عن قائمة التحالف الانتخابي التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن تصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن رأس القوائم الانتخابية.









وكذا الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، والدكتورة مؤمنة كامل ، والدكتورة صبورة السيد.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.









وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.