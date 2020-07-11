رئيس حزب مستقبل وطن على رأس القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ

كشفت مصادر حزبية عن قائمة التحالف الانتخابي التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن تصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن رأس القوائم الانتخابية.
وكذا الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، والدكتورة مؤمنة كامل ، والدكتورة صبورة السيد.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.
وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.