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منوعات

دراسة بريطانية لقاح الحماية من مرض السل فعال في الوقاية من فيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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احمد شريف

توصلت دراسة حديثة إلى أن لقاح BCG الممنوح لكل مراهق بريطاني بين عامي 1953 و 2005 للحماية من مرض السل يمكن أن يوفر حماية ضد فيروس كورونا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية تم إنتاج اللقاح المصنع من بكتيريا Bacillus  لأول مرة بكميات كبيرة في عام 1924 ، حيث  ظل منع هذا اللقاح لأطفال المدارس في المملكة المتحدة حتى تم القضاء على مرض السل بشكل فعال.


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ووجد الأكاديميون في الولايات المتحدة أن الأشخاص متعاطي هذا اللقاح بالعديد من البلدان في ظل تفشي الفيروس التاجي في كل دولة، صلة واضحة بين فعالية هذا اللقاح وانخفاض معدل الوفيات من فيروس كورونا.


 يشير البحث إلى أن الأشخاص  الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 80 عامًا، والذين تم منحهم لقاح السل، لديهم مستوى أعلى من الحماية من فيروس كورونا.


وأوضحت الصحيفة أن لقاح السل لا يزال يستخدم على نطاق واسع في بعض البلدان في جميع أنحاء العالم حيث يوجد خطر أعلى من الإصابة بالسل .

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