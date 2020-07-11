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رياضة

مفيش حاجه أسمها نقاط فى كرة القدم.. فاروق جعفر: الكاف فصل لقب نادي القرن على الأهلي.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:34 ص
جائزة نادي القرن
جائزة نادي القرن الافريقي
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حسن العمدة
علق فاروق جعفر نجم الزمالك السابق ، علي أزمة نادي القرن التي اثارة الجدل فى الآونة الأخيرة داخل مصر .

وقال جعفر، عبر قناة الزمالك ، سعداء للغاية بأزمة نادي القرن، ولا نبحث عن افتعال أزمة مع أي نادي أخر، والمشكلة ليست فى مصر بل مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" .


وتابع ، الاتحاد الافريقي أهدر حق الزمالك بعدما كان له هيبة كبيرة بعد حصوله على بطولات كثيرة داخل القارة الافريقية ، معلقا ، "مفيش حاجة اسمها نقاط في كرة القدم" .

وشدد جعفر، لو حسبناها بالنقاط الزمالك سيفوز أيضا فى القرن الـعشرين والاهلي الاكثر تتويجا فى القرن الـ21 ولكن لا نبحث عن السنوات الماضية بل فى الالفية الاولي .

وأكمل ، نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لحصوله علي الـ9 بطولات ، والأهلي حصل على 7 فقط .

وأضاف ، ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قام بتفصيل لقب نادي القرن على النادي الأهلي ، والزمالك كان ليس له أى شخص داخل الكاف وقتها .

واختتم فاروق جعفر، تصريحاته، لا أحد وقتها من مسئولي نادي الزمالك تحرك نحو تلك الأزمة عندما أعلن الاتحاد الافريقي بأن الاهلي نادي القرن.
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