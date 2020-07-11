فاروق جعفر: الأهلي كان يدير الكرة فى مصر حتى ظهر مرتضى منصور.. فيديو

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن تغييرات فى الكرة المصرية منذ 2014 .
وقال جعفر ، عبر قناة الزمالك ، ان الجميع كان منتظر مفاجأة نادي الزمالك التي اعلن عنها مرتضي منصور فجر أمس .
وتابع ، يجب علينا ان نبحث عن حقوق نادي الزمالك وليس ضد اى نادي أخر بل نبحث عن حقوقنا مع الاتحاد الافريقي الذي وراء تلك الأزمة .
وشدد جعفر ، علي ان الاهلي كان يدير الكرة المصرية ، حتى تولي مرتضي منصور رئاسة النادي منذ 2014 .
فيما أرسل الأهلى لنادي الزمالك إنذار على يد محضر لإزالة لافتات نادي القرن بناء على دعوى محمود الخطيب رئيس الأهلى بل واصل محاولاته بأنه تقدم شكوى للوزير لإزالة اللافتة.