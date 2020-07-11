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رياضة

فاروق جعفر: الأهلي كان يدير الكرة فى مصر حتى ظهر مرتضى منصور.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:06 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حسن العمدة
كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن تغييرات فى الكرة المصرية منذ 2014 .

وقال جعفر ، عبر قناة الزمالك ، ان الجميع كان منتظر مفاجأة نادي الزمالك التي اعلن عنها مرتضي منصور فجر أمس .


وتابع ، يجب علينا ان نبحث عن حقوق نادي الزمالك وليس ضد اى نادي أخر بل نبحث عن حقوقنا مع الاتحاد الافريقي الذي وراء تلك الأزمة .

وشدد جعفر ، علي ان الاهلي كان يدير الكرة المصرية ، حتى تولي مرتضي منصور رئاسة النادي منذ 2014 .

يذكر ان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك طالب النادى الأهلى بازالة كافة اللافتات التى تحمل أسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن كما قام بتسجيل العلامة التجارية لـ نادى الزمالك فى وزارة التموين.

فيما أرسل الأهلى لنادي الزمالك إنذار على يد محضر لإزالة لافتات نادي القرن بناء على دعوى محمود الخطيب رئيس الأهلى بل واصل محاولاته بأنه تقدم شكوى للوزير لإزالة اللافتة.
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