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رياضة

الزمالك يتعاقد مع عبد الله بكري مدافع بيراميدز.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير

زف الإعلامي عمر ربيع ياسين، بشرى سارة لـ جماهير الزمالك مؤكدا أن النادي أنهى اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وإنه حصل علي توقيعه علي عقود الانضمام للفريق الأبيض من أجل تدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد أن ابدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الموافقة على ضمه. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسؤولو الزمالك يحاولون إنهاء الصفقة مع نادي بيراميدز في الوقت الجاري، بعدما اشترط المسؤولين في نادي بيراميدز الحصول علي مليون دولار من أجل السماح للاعب بالرحيل.

وتابع: "بيراميدز قدم عرضًا أخر للاسغناء عن خدمات اللاعب وهو الحصول على عشرة ملايين جنيه بالاضافة إلي جهود محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض".

وأتم: "تم عرض حسام حسن، مهاجم سموحة، من بعض الوكلاء لدعم هجوم الزمالك في الموسم الجديد"
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