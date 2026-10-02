النيران تلتهم جهاز عروسة داخل منزل أسرتها بأخميم.. الحريق يحول فرحة العمر إلى مأساة

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل منزل، أسفر عن التهام محتويات جهاز عروسة بالكامل، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أفراد الأسرة والأهالي، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد باندلاع حريق داخل منزل بدائرة مركز أخميم، ووجود خسائر مادية جراء النيران، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل المنزل، والتهم جانبًا كبيرًا من محتوياته، من بينها جهاز العروس الذي كانت الأسرة قد أعدته استعدادًا لزفافها، لتتحول الاستعدادات للفرح إلى حالة من الحزن بعد احتراق محتويات الجهاز.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كان قد نشب بسبب ماس كهربائي أو نتيجة سبب آخر، كما يتم حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحادث.

وأكد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وأن قوات الحماية المدنية تعاملت سريعًا مع النيران حتى تمت السيطرة عليها بالكامل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما سادت حالة من الحزن بين أسرة العروس وأهالي المنطقة، بعدما تحولت تجهيزات كانت تنتظرها الأسرة استعدادًا لفرحة ابنتهم إلى خسائر مادية كبيرة في لحظات.