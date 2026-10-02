محافظ الوادي الجديد: اعتماد وتجديد اعتماد 13 مدرسة لتعزيز جودة التعليم قبل الجامعي

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اعتماد وتجديد اعتماد 13 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة وذلك من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود الارتقاء بجودة منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأوضح عبدالرحمن عبداللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، أن القرار شمل تجديد اعتماد 11 مدرسة واعتماد مدرستين، موزعة على عدد من الإدارات التعليمية، بواقع 7 مدارس بإدارة الخارجة، و3 مدارس بإدارة الداخلة، ومدرستين بإدارة بلاط، ومدرسة بإدارة باريس.

وتضمنت المدارس المعتمدة والمُجدد اعتمادها 6 مدارس بمرحلة رياض الأطفال تضمنت: روضة مدرسة السلام الابتدائية، وروضة مدرسة أسمنت الابتدائية، وروضة مدرسة عين عيش الابتدائية، وروضة مدرسة الأمل الابتدائية الجديدة، وروضة مدرسة الحرية الابتدائية بيولاق، وروضة مدرسة جدة، إلى جانب 5 مدارس بالمرحلة الابتدائية، هي: مدرسة القصر الابتدائية المشتركة، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، ومدرسة السلام للتعليم الأساسي، ومدرسة الحرية الابتدائية بيولاق، ومدرسة النور للتعليم الأساسي، ومدرستان بالمرحلة الإعدادية، هما: مدرسة بلاط الإعدادية المشتركة ومدرسة المروة الإعدادية.