زكي عبدالفتاح: أحمد الشناوي كان بإمكانه أن يصبح محمد صلاح الحراس ..فيديو





وأضاف زكي عبدالفتاح في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الشناوي كان بإمكانه ان يصبح محمد صلاح الحراس ولكن تفكيره المنغلق على الجانب المادي حالت دون ذلك.





وأضاف أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حارس جيد ولكنه لا يمتلك امكانيات رائعة مشددا ان هناك بعض السلبيات يجب ان يسعى لتصحيحها حتى يطور من ادائه.





وأكمل أنه كان يتمنى بقاء شريف اكرامي حارس الاهلي في الفريق وعدم الرحيل خاصة وأنه حارس رائع وقادر على ان يصبح الحارس الاول مرة أخرى حال شارك في مباراتين متتاليتين.





اما عن مفاوضات الأهلي مع بوب برادلي المدير الفني الحالي للوس انجلوس فأكد ان لا توجد اي مفاوضات حيث أن الاهلي ناد كبير ويحترم تعاقد المدرب مع فريقه

أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق ولوس انجلوس الحالي أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز كان في طريقه لأن يصبح أحد أفضل الحراس في تاريخ الكرة المصرية ولكن سوء اختياراته اثرت سلبا عليه.