AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سنة واحدة لا تكفي.. خبراء عن انتخابات اتحاد الكرة: لوائح الفيفا تحكم

السبت 11/يوليه/2020 - 09:12 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
أثارت المدة الزمنية لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم لغطا شديدا بين خبراء اللوائح الرياضية ونجوم الكرة فى الآونة الأخيرة.

ونشب مؤخرا خلاف بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حول تطبيق القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ او لائحة الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة.

خبراء اللوائح رفعوا شعار التمرد على إجراء انتخابات الجبلاية لمدة عام واحد فقط استنادا إلى أن دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو تم تأجيلها لتقوم العام القادم.

فى البداية كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن تفاصيل جديدة بشأن مدة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم وقال "انتخابات الجبلاية المقبلة لمدة ٤ سنوات وهذا الأمر من الثوابت التى يتعامل معها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مع كافة الاتحادات الأهلية".

ولفت البلدوزر إلى أنه يتعامل باستمرار مع مسئولى الفيفا بحكم منصبه رئيسا لجمعية اللاعبين المحترفين ويعلم تماما أن الفيفا لا يتعامل فى مدة الانتخابات الاتحادات الأهلية سوى لمدة ٤ سنوات.

وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ أقر بإجراء انتخابات الجبلاية لمدة ٤ سنوات لافتا إلى أن الدورة الأوليمبية فى طوكيو كان مقررا لها عام ٢٠٢٠ الحالي وتم تأجيلها مشددا على أن ما يردده البعض عن إجراء انتخابات الجبلاية لمدة عام كلام كفتة وبعيد عن الواقع مشيرا إلى أن تعليمات الفيفا والثوابت الخاصة بها تجرى وفقا إليها الانتخابات لمدة ٤ سنوات.

من جانبه أكد المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق على ان انتخابات اتحاد الكرة القادمة ستفرز عن مجلس لمدة اربع سنوات. 

وقال إن التأجيل الاستثنائي للدورة الأولمبية لن يؤثر ومع احترامي لتفسيرات فإن الانتخابات لمدة سنة وهناك انتخابات أخرى بعد الدورة الاوليمبية فهل لو أجريت الانتخابات في الصيف و موعد الدورة تم تحديده مثلا في نوڤمبر كنا سنعيد الانتخابات بعد شهرين.

وتابع "وماذا لو كان المجلس السابق مستمرا و لم يستقل هل كان سيستمر لسنة خامسة و ماذا لو ألغيت الدورة الاوليمبية و لو افترضنا صحة التفسير و هو غير صحيح فهل سنكون الدورة مقسمة سنة ثم ثلاث سنوات و من دخل لمدة سنة ستحتسب دورة و الثلاث سنوات دورة أخرى بمعنى ٢ في ١".

فيما أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللواءح الرياضية على وجوبية إجراء انتخابات مجلس ادارة اتحاد الكرة القادم لمدة ٤ سنوات وقال اتحاد الكرة تم انتخابه فى ٢٠١٦ ثم تم إصدار قانون الرياضة ٢٠١٧ ، وكان الأصل أن يوفق اتحاد الكرة أوضاعه مثل كل الاتحادات الرياضية فى هذا الوقت ولكن لم يتم الأمر .

اضاف، ومن ثم بدأت الدورة الانتخابية لاتحاد الكرة فى ٢٠١٦ ووفقا لنص المادة ٢١ من قانون الرياضة وهى مادة انتقالية بعد صدور القانون أن الانتخابات فى الاتحادات الرياضية كل أربع سنوات او بعد الدورة الأولمبية ايهما اسبق وطالما لم تقام الدورة الأولمبية هذا العام يكون الاسبق اتمام اتحاد الكرة للاربع سنوات.

استطرد، كما أنه لا يوجد شئ فى القواعد الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم شئ يقول أن الانتخابات فى الاتحادات الرياضية الوطنية تقام لمدة سنه ثم انتخاب جديد مشيرا الى أن اقامة الانتخابات فى اتحاد الكرة لمدة عام معناها اعتراف ضمنى انه لم يوفق أوضاعه فى عام ٢٠١٧ ومن ثم يعتبر جهة رياضية محله وفقا للقانون ومن ثم لايجوز معالجة الخطأ بخطأ أكبر ويجب أن تتم الانتخابات فى اتحاد كرة القدم من ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٤.

بينما أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري مدتها سنة واحدة أمر مخالف لقانون الرياضة.

وأوضح محمد بيومى انه فى حال انعقاد الانتخابات والمقرر لها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، سيكون مصيرها البطلان فى حال الطعن عليها وفقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى المعمول بها حتى الآن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحسم الإشكالية.. فيفا يزور الجبلاية لمناقشة مد فترة اللجنة الخماسية لمدة عام

محصلش.. وليد العطار يكشف حقيقة مد عمل اللجنة الخماسية للجبلاية لمدة عام

بـ اللائحة ولا القانون.. محمد فضل الله يحدد مصير انتخابات اتحاد الكرة

مين يكسب؟.. أزمة بين الفيفا ووزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بسبب انتخابات الجبلاية

بسبب فيفا.. أزمة بين الجبلاية و"الرياضة" والأوليمبية بانتخابات اتحاد الكرة

الجبلاية تحت الوصاية.. فيفا يتمسك.. اتحاد الكرة يترقب الانتخابات.. والقانون 71 سلاح الوزارة والأولمبية

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

أسامة خليل عن صراع لقب نادي القرن: فعلا فخور بك يا إسماعيلي

دعاء مستجاب في نفس اللحظة بعد صلاة الفجر.. ردده بهذه الصيغة

فرنسا تهاجم تركيا بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

اليمن: ميليشيات الحوثي تصفي مشرف ألغامها في محافظة الحديدة

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

AdvertisementS

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

أخبار الرياضة.. عبد الله بكري في الزمالك.. الأهلي يقترب من ضم موليكا.. وفايلر يطيح بـ الشيخ وجيرالدو

أسامة خليل عن صراع لقب نادي القرن: فعلا فخور بك يا إسماعيلي

إيريك تراوري يرفض حضور جلسة التفاوض مع الزمالك ويتمسك بالأهلي

بيننا حب وعشرة.. مختار مختار: ما يفعله مصطفى يونس يقلل من حبه عند الأهلاوية

رامي ربيع: ندمان على الانضمام للأهلي والتوقيع للجونة أسوأ قرار

أليو ديانج: انتظرت عودة الدوري كثيراَ وعلى الزمالك مراجعة قراره

خرجا من حسابات فايلر.. علاء نبيل: الأهلي يطيح بـ الشيخ وجيرالدو.. فيديو

أليو ديانج: التسجيل أولًا أمام الوداد المغربي مفتاح العبور لنهائي دوري الأبطال

رئيس الشعلة السعودي يكشف سر اختيار أسامة نبيه وتفاصيل العقد.. فيديو

سنة واحدة لا تكفي.. خبراء عن انتخابات اتحاد الكرة: لوائح الفيفا تحكم

رامي ربيع: أتمنى انضمام "السولية" إلى المقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

5 نصائح لتجنب مخاطر البلاستيك

لفقر الدم.. تعرف على فوائد البنجر