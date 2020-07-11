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اقتصاد

الإحصاء: 7.8 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو 2020

السبت 11/يوليه/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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اية الجارحى
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت الموافق  11 /  7 / 2020 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان، والذى يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.

يكون شعار الاحتفال لهذا العام 2020 "هو لزيادة الوعى باحتياجات النساء والفتيات للصحـة الجنسية والإنـجابية ونقـاط الضعف خـلال وبـاء كورونا."COVID-19  

ويتضمن البيان لقطات لحالة السكان في العالم وحالة السكان في مصر


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اولًا: حالة السكان في العالم

1-    وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة

بلغ عدد سكان العالم 7.8 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2020، 1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدمًا، و6.5 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدمًا.

وفقًا لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

بلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.1 ٪ عام 2019، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدمًا إلى الصفر (0%) مثل النمسا 0.0%، بلجيكا 0.1%، الدنمارك 0.1%، في حين يرتفع المعدل في الدول الفقيرة مثل تشاد ليصل إلى 3.3%.

وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 31 طفل لكل ألف مولود حي عام 2019، ينخفض هذا المعدل إلى طفلين فقط في دول مثل السويد، في حين يرتفع المعدل إلى 83 طفل في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.

بلغ متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2019على مستوى العالم 2.4 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى طفل واحد في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7 أطفال في دولة مثل النيجر.بمناسبة اليـــــــوم العالمـــــي للسكــــــان

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