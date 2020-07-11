مدير تحرير الأهرام: أمريكا قامت بحل الجيش العراقى لهذه الأسباب.. فيديو

قال جميل عفيفى ، مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس القسم العسكرى، إن بداية إسقاط الجيوش بدأت فى عام 2003 عندما دخلت القوات الأمريكية والبريطانية إلى العراق.





وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، أن قيام أمريكا بحل الجيش العراقى عام 2003 كان يهدف لإسقاط دولة العراق بأكملها .





وأشار عفيفى، إلى أن بعد حل الجيش العراقى تكونت ميليشيات كثيرة فى الجنوب والشمال ونتج عنها العناصر و التنظيمات الإجرامية الإرهابية.





وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الجيوش الوطنية فى كافة دول العالم يمتلك اهداف ثابته وهو الحفاظ على الأمن القومى للدولة، مشيرا أن تعدد ظهور الميليشيات نتج عنها وجود التنظيمات الإرهابية .



