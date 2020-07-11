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اقتصاد

جهاز مدينة دمياط الجديدة يشن حملة لضبط وصلات المياه المخالفة بالحي الثالث

السبت 11/يوليه/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه المخالفة بالحي الثالث، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة لما له من أهمية قصوى.

وأشار المهندس محمد رجب، إلى  أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز ، والمنوط بها  المرور على جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وذلك لضبط المخالفات غير القانونية لوصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة بمعرفة الجهاز.


وأضاف رئيس الجهاز، أن  الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية بأنحاء متفرقة بالحي الثالث بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن  حيال المخالفين، واستمرار تلك الحملات ليلًا ونهارا للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا.

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