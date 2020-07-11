مقابل 1.5 مليون دولار.. وادي دجلة يقترب من ضم إيهاب المباركي نجم الترجي





وذكر موقع " فوت 24" التونسي، أن إيهاب المباركي سيوقع على عقد انضمامه إلى وادي دجلة، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، مقابل مليون و 500 ألف دولار، بواقع 500 ألف دولار سنويا.





وأضاف الموقع التونسي، أن عقد إيهاب المباركي مع وادي دجلة سيتضمن سيارة وسكن بالإضافة إلى تذاكر رحلتين سفر إلى تونس في السنة الواحدة.





وشارك إيهاب المباركي مع الترجي في 10 مباريات في مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، سجل خلالهما هدف.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ إيهاب المباركي 600 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.











اقترب إيهاب المباركي ظهير أيمن فريق الترجي التونسي من الانضمام إلى نادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.