ضبط شخصين يتاجران فى مشغولات ذهبية تحمل دمغات مقلدة بالإسكندرية

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخصين بالإسكندرية تخصصا فى الإتجار بالمشغولات الذهبية التى تحمل دمغات مقلدة وبدون دمغات حكومية بالمخالفة للقانون.





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (تاجر مصوغات، وآخر مدير محل مصوغات مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المشغولات الذهبية والتى تحمل دمغات مقلدة والآخر بدون دمغة حكومية بالمخالفة للقانون.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن استهداف المذكورين وضبطهما وبتفتيش محليهما عثر بحوزة الأول على (كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والأخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 150 جرام بقيمة 119700جنيه)، وبحوزة الثانى (كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والأخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 350 جرام بقيمة 279300 جنيه مصرى)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم التهريب الجمركى والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها.