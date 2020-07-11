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اقتصاد

المركزي للإحصاء: 101 مليون نسمة تعداد مصر بحلول أكتوبر 2020

السبت 11/يوليه/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017 وارتفع إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير عام 2020 بزيادة قدرها 5.2 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)وفقا للبيانات الاحصائية. 

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الصادرة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكان،بلغت نسبة النوع 106.2 ذكر لكل 100 أنثى ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان مصر إلى 101 مليون نسمة فى 17 أكتوبر 2020.


وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.1 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2020.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 34.1٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 4.1٪ فقط في بداية عام 2020.

وبلغت نسبة سكان الحضر 42.8٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.2٪ عام 2020.

ومعدل الإعالة العمرية ويقصد به نسبة السكان خارج سن العمل منسوبًا إلى السكان في سن العمل وقد بلغ هذا المعدل لإجمالي الجمهورية 62٪ في يناير2020، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 62 فرد.
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