عميد ألسن عين شمس تتفقد امتحانات طلاب الفرق النهائية

أجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، جولة تفقدية للاطمئنان علي الطلاب وعلي مدي سهولة الامتحان، منوهة أن الكلية تنفذ خطة مُحكمة خلال فترة الإمتحانات لتجنب تكدس الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
حيث انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من ١١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعيًا، وسط إجراءات إحترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، جاء ذلك خلال الجول التفقدية التى أجراها صباح اليوم الدكتور.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ترافقة الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم، لأول أيام الامتحانات.
و أوضحت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، أنه تم تخصيص عدد (102) لجنة صباحي و (94) لجنة مسائي سعة كل لجنة (12) في القاعات الصغيرة ، و (24) بالقاعا الكبيرة طالبًا بإجمالي عدد (2347) طالبًا، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.
و شددت على أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة إمتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة إستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد ،و تم التنبيه على السادة الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارثئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة،ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.
وأكدت على أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مستولي السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، و تنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، و عدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة يوميًا بعد انتهاء الامتحان .
و أعلنت أن إدارة الكلية قامت بوضع جدول زمنى لسرعة الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة و الرصد لكل الأقسام العلمية ليتم إعلان كافة النتائج قبل ٣١ أغسطس القادم.