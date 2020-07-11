AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد ألسن عين شمس تتفقد امتحانات طلاب الفرق النهائية

السبت 11/يوليه/2020 - 01:11 م
السن جامعة عين شمس
السن جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، جولة تفقدية للاطمئنان علي الطلاب وعلي مدي سهولة الامتحان، منوهة أن الكلية تنفذ خطة مُحكمة خلال فترة الإمتحانات لتجنب تكدس الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث انطلقت  صباح اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من ١١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعيًا، وسط إجراءات إحترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، جاء ذلك خلال الجول التفقدية التى أجراها صباح اليوم الدكتور.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ترافقة الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم، لأول أيام الامتحانات.

و أوضحت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، أنه تم تخصيص عدد (102) لجنة صباحي و (94) لجنة مسائي سعة كل لجنة (12) في القاعات الصغيرة ، و (24) بالقاعا الكبيرة طالبًا بإجمالي عدد (2347) طالبًا، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.

و شددت على أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة إمتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة إستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد ،و تم التنبيه على السادة الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارثئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة،ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

وأكدت على أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مستولي السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، و تنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار،  و عدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة يوميًا بعد انتهاء الامتحان .

و أعلنت أن إدارة الكلية قامت بوضع جدول زمنى لسرعة الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة و  الرصد لكل الأقسام العلمية ليتم إعلان كافة النتائج قبل ٣١ أغسطس القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد ألسن عين شمس تعلن خطة تأمين امتحانات الفرقة الرابعة وسط إجراءات مكثفة

عميد ألسن عين شمس تعلن خطة تأمين امتحانات الفرقة الرابعة وسط إجراءات مكثفة.. جداول امتحانات الفرق النهائية للشُعب الأدبية والعلمية التربوية في كلية البنات

لطلاب الأقاليم بجامعة عين شمس يمكنك تسجيل لإيجاد سكن بالمدينة الجامعية

جامعة عين شمس في أسبوع.. تعلن قائمة الأمراض المقرر عرضها على اللجنة الطبية.. عميد ألسن تعلن خطة تأمين امتحانات الفرقة الرابعة وسط إجراءات مكثفة

قياس درجة الحرارة وتعقيم اللجان 4 مرات.. إجراءات احترازية صارمة لمواجهة كورونا خلال امتحانات الفرقة النهائية بنوعية عين شمس

ألسن عين شمس تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرق النهائية قبل امتحانهم

ترشيحاتنا

قبل أدائه غدا.. مواصفات امتحان كيمياء الثانوية العامة ونصائح تسهل التعامل معه

طائرات مسيرة انتحارية.. هل عقدت تركيا صفقة طائرات مع إسرائيل؟

الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

كيف استطاعت مصر الوصول إلى عمق أفريقيا زراعيًا؟ الزراعة توضح

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

AdvertisementS

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني