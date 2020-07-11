عميد ألسن عين شمس تتفقد امتحانات طلاب الفرق النهائية

أجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، جولة تفقدية للاطمئنان علي الطلاب وعلي مدي سهولة الامتحان، منوهة أن الكلية تنفذ خطة مُحكمة خلال فترة الإمتحانات لتجنب تكدس الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





حيث انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من ١١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعيًا، وسط إجراءات إحترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، جاء ذلك خلال الجول التفقدية التى أجراها صباح اليوم الدكتور.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ترافقة الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم، لأول أيام الامتحانات.





و أوضحت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، أنه تم تخصيص عدد (102) لجنة صباحي و (94) لجنة مسائي سعة كل لجنة (12) في القاعات الصغيرة ، و (24) بالقاعا الكبيرة طالبًا بإجمالي عدد (2347) طالبًا، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.





و شددت على أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة إمتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة إستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد ،و تم التنبيه على السادة الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارثئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة،ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.





وأكدت على أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مستولي السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، و تنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، و عدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة يوميًا بعد انتهاء الامتحان .



