نائب محافظ سوهاج يبحث تحديث المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي





جاء ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة للتحول الرقمي وما تشمله من تواجد فعال للوزارات، والمحافظات، والهيئات الحكومية، على شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت" .

حضر الاجتماع كلا من مديري إدارات "خدمة المواطنين، والبوابة الإلكترونية، والعلاقات العامة والإعلام، ومسئول المراكز التكنولوجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، بديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ خلال الإجتماع على أهمية الصفحات والمواقع الإلكترونية الموجودة وإمكانية تطويرها وتحديثها والعمل على توفير هذه الصفحات بشكل سريع، والتنسيق فيما بينها لنجاح الدور الذي تقوم به، وتسليط الضوء على منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

بالإضافة إلى إبراز دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بشكل قوي ومكثف خلال الفترة القادمة .

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