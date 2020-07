نجلاء بدر ناعية محمود رضا: رائد الفلكلور المصري

View this post on Instagram

عزائي للفنانه الحبيبة شرين رضا في وفاة والدها رائد الفلكلور المصري الفنان العظيم محمود رضا نسأل الله عز وجل أن يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته @shereenredaofficial