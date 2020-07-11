نجلاء بدر ناعية محمود رضا: رائد الفلكلور المصري

نعت الفنانة نجلاء بدر النجم محمود رضا بعد وفاته أمس الجمعة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"





وعلقت نجلاء بدر قائلة: "عزائي للفنانة الحبيبة شرين رضا في وفاة والدها رائد الفلكلور المصري الفنان العظيم محمود رضا نسأل الله عز وجل أن يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته".





ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".





يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات



