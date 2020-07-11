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فن

بـ شعر أحمر.. شاهد سلاف فواخرجي في أحدث ظهور

السبت 11/يوليه/2020 - 04:13 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران


نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"

وظهرت سلاف فواخرجي داخل سيارتها بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها وعلقت قائلة "طلعت يامحلا نورها #شمس_الشموسه
#صباح_الخير #سلاف_فواخرجي
#سيد_درويش #دمشق"


وتنتظر سلاف فواخرحي عرض مسلسلها الجديد شارع شيكاغو والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.


مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.


وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.


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