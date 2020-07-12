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اقتصاد

الذهب مستقر في مستهل التعاملات

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:02 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر  بمستهل تعاملات اليوم الأحد؛ بعد تراجعا طفيفا بمقدار جنيه واحد سجله المعدن الأصفر أمس.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة نحو 799 جنيه كأعلي سعر له.

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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 913 جنيه، بينما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 685 جنيه .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة بمحالات الصاغة اليوم نحو 533  جنيها بدون أي تغير منذ الأمس

في حين وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6392 جنيه و أوقية الذهب بـ 28.4 ألف جنيه  و كيلو الذهب بـ913.143 ألف جنيه.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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