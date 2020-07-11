طريقة عمل سلطة الخيار الألمانية

تعد سلطة الخيار الألمانية من أشهى انواع السلطات الصحية فهى تحتوى على تشكيلة من المكونات الطبيعية الخفيفة على المعدة بل وتساعد فى علاج مشاكل الهضم وفى نفس الوقت تعد بمثابة وجبة غذائية متكاملة لاحتوائها على العناصر الاساسية الثلاثة.
نقدم لكم طريقة عمل سلطة خيار ألمانية بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير سلطة خيار المانية:
ملح فلفل اسود
ملعقة كبيرة سكر
4 حبة خيار حلقات
نصف كوب شبت مفروم
كوب لبن رايب
طريقة عمل سلطة خيار المانية:
- ضعى اللبن الرايب مع السكر والملح والفلفل وقلبيهم جيدا
- أضيفي الخيار والشبت وقلبي المكونات جيدا.
- ادخلى السلطة الثلاجة واتركيها حتى تتشرب من الصوص .