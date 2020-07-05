طريقة عمل سلطة الخضار المشوي

يفضل العديد من الأشخاص تناول المقبلات، وخاصة لأولئك الذين يحرصون على تناول أطعمة صحية، فيبحثون عن أنواع مختلفة من السلطات التى تصلح مع نظامهم الغذائى بحيث تكون الطبق الرئيسى الخاص بوجبتهم
المقادير
1 ثمرة باذنجان كبيرة
4 طماطم
1 فلفل أخضر
1 فلفل أصفر
1 فلفل أحمر
رأس ثوم
1 معلقة صغيرة ملح
2 معلقة صغيرة زعتر
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
5 معلقة كبيرة زيت زيتون
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خطوات التحضير
اغسلي الباذنجان جيدًا، وقطعيه شرائح، دون تقشيره.
اشوي الطماطم والفلفل والباذنجان والثوم والبصل في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق.
يخرج الخضار من الفرن، ويغطى بورق نايلون حتى تبرد.
يقشر البصل والثوم، ويقطع قطع متوسطة الحجم.
يقطع الباذنجان، وتقطع الطماطم.
يوضع زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والزعتر ويخلط جيدًا.
يضاف الدريسنج على الخضار وتقلب جيداَ