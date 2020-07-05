طريقة عمل سلطة الخضار المشوي

يفضل العديد من الأشخاص تناول المقبلات، وخاصة لأولئك الذين يحرصون على تناول أطعمة صحية ، فيبحثون عن أنواع مختلفة من السلطات التى تصلح مع نظامهم الغذائى بحيث تكون الطبق الرئيسى الخاص بوجبتهم









المقادير

1 ثمرة باذنجان كبيرة

4 طماطم

1 فلفل أخضر

1 فلفل أصفر

1 فلفل أحمر

رأس ثوم

1 معلقة صغيرة ملح

2 معلقة صغيرة زعتر

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

5 معلقة كبيرة زيت زيتون









خطوات التحضير

اغسلي الباذنجان جيدًا، وقطعيه شرائح، دون تقشيره.





اشوي الطماطم والفلفل والباذنجان والثوم والبصل في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق.





يخرج الخضار من الفرن، ويغطى بورق نايلون حتى تبرد.





يقشر البصل والثوم، ويقطع قطع متوسطة الحجم.





يقطع الباذنجان، وتقطع الطماطم.





يوضع زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والزعتر ويخلط جيدًا.



