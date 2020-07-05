أغربها الصبار .. 5 أعشاب تقضي على دهون البطن

الأعشاب يمكن أن تساعد في تفتيت دهون البطن لأنها تحتوي على مركبات قوية مثل مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر، وتساعد هذه المركبات الطبيعية من الأعشاب على التخلص من دهون البطن بسرعة.
ويمكن لمجموعة من الأعشاب أن تساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky".
- شاي الكركديه
تساعد خلاصة زهرة الكركديه في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من الماء الزائد في الجسم، وزهور الكركديه المجففة لها خصائص مدر للبول وتساعد على منع الانتفاخ، علاوة على ذلك ، يساعد على تكسير الدهون المخزنة ويقلل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم.
- الشاي الأخضر
يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أفضل أنواع الشاي العشبي لفقدان الوزن، وإنه غني بمضادات الأكسدة وهو معزز لعملية التمثيل الغذائي يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع، بصرف النظر عن حرق دهون البطن بسرعة ، فإنه يمنع السرطان ومرض السكري أيضًا.
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- النعناع
النعناع هو عشب لذيذ ذو رائحة حلوة ويضيف نكهة لمجموعة متنوعة من الأطباق وكذلك يقلل من دهون البطن، يعمل عن طريق إزالة الفضلات والسموم من الجسم ويقلل أيضًا الانتفاخ ويساعد على الهضم.
- روزماري
روزماري هو عشب شائع الاستخدام على نطاق واسع في وصفات الطعام، وهو مصدر غني بإنزيم يسمى الليباز ، وهو مسؤول عن تحطيم جزيئات الدهون، ويساعد إكليل الجبل على حرق دهون البطن بشكل أسرع لأنه يحتوي على الألياف ، مما يمنع امتصاص الدهون ويحافظ على امتلاءك لساعات أطول.
- الصبار
الصبار شائع لأنه يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية، يتم استخدامه لعلاج مشاكل الشعر والجلد وكذلك يساعد في فقدان الوزن، كما يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم ، وتعزز عملية التمثيل الغذائي ، وبالتالي تقلل من دهون البطن بسرعة.