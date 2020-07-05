AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أغربها الصبار .. 5 أعشاب تقضي على دهون البطن

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:05 م
نسف الدهون
نسف الدهون
Advertisements
نهى هجرس
الأعشاب يمكن أن تساعد في تفتيت دهون البطن لأنها تحتوي على مركبات قوية مثل مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر، وتساعد هذه المركبات الطبيعية من الأعشاب على التخلص من دهون البطن بسرعة.

ويمكن لمجموعة من الأعشاب أن تساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky".

- شاي الكركديه 
تساعد خلاصة زهرة الكركديه في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من الماء الزائد في الجسم، وزهور الكركديه المجففة لها خصائص مدر للبول وتساعد على منع الانتفاخ، علاوة على ذلك ، يساعد على تكسير الدهون المخزنة ويقلل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم.

- الشاي الأخضر 
يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أفضل أنواع الشاي العشبي لفقدان الوزن، وإنه غني بمضادات الأكسدة وهو معزز لعملية التمثيل الغذائي يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع، بصرف النظر عن حرق دهون البطن بسرعة ، فإنه يمنع السرطان ومرض السكري أيضًا.


- النعناع
النعناع هو عشب لذيذ ذو رائحة حلوة ويضيف نكهة لمجموعة متنوعة من الأطباق وكذلك يقلل من دهون البطن، يعمل عن طريق إزالة الفضلات والسموم من الجسم ويقلل أيضًا الانتفاخ ويساعد على الهضم. 

- روزماري 
روزماري هو عشب شائع الاستخدام على نطاق واسع في وصفات الطعام، وهو مصدر غني بإنزيم يسمى الليباز ، وهو مسؤول عن تحطيم جزيئات الدهون، ويساعد إكليل الجبل على حرق دهون البطن بشكل أسرع لأنه يحتوي على الألياف ، مما يمنع امتصاص الدهون ويحافظ على امتلاءك لساعات أطول.

- الصبار 
الصبار شائع لأنه يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية، يتم استخدامه لعلاج مشاكل الشعر والجلد وكذلك يساعد في فقدان الوزن، كما يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم ، وتعزز عملية التمثيل الغذائي ، وبالتالي تقلل من دهون البطن بسرعة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنوع من الأعشاب .. حيل للتخلص من سموم الجسم وحرق الدهون

قبل العيد .. 5 حيل سريعة لحرق الدهون

صحة الجهاز الهضمى وحرق الدهون.. 6 أطعمة أدخليها لنظامك الغذائى

حرق الدهون ورفع مناعتك.. حيل مذهلة قبل النوم

قبل النوم.. حيل سريعة لنسف الدهون

احرقى الدهون ب5 حيل سريعة من مطبخك

ترشيحاتنا

المؤبد والمشدد لـ 56 متهما في قضية فض اعتصام النهضة

وفاة رجاء الجداوي.. قصة استعارتها فستان زفافها من سهير البابلي

مؤامرت لعرقلة الأحمر.. شوبير: الأهلي رفض التتويج بالدوري بالمجان

لماذا كتب على جثمان رجاء الجداوي "احذر خطر الإصابة بالعدوى"؟

السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. اليوم

شاهد .. وصول جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى مقابر البساتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الصبار .. 5 أعشاب تقضي على دهون البطن

لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

لماذا كتب على جثمان رجاء الجداوي "احذر خطر الإصابة بالعدوى"؟