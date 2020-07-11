مصادر بـ "الوطنية للصحافة": التغييرات الصحفية خلال أيام قليلة

تدرس الهيئة الوطنية للصحافة، الملفات التمهيدية لإجراء التغييرات الصحفية لقيادات المؤسسات الصحفية القومية طبقًا لشروط ومعايير الاختيار التى حددها القانون .

وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة أن المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، التقى خلال الايام الماضية رؤساء مجالس الادارة ورؤساء تحرير الصحف القومية ، كما استقبل عددا كبيرا من الصحفيين الذين طلبوا الترشح لمناصب قيادية فى التغييرات الصحفية المرتقبة.

وأكدت المصادر أن الهيئة تلقت عددا كبيرا من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين واداريين بمختلف الصحف القومية ، وان المهندس عبدالصادق الشوربجى يعكف مع عدد من اعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل .

وقالت المصادر، إن الهيئة تستهدف اختيار افضل العناصر فى الفترة القادمة لقيادة المؤسسات لتحقيق النهضة المطلوبة وتنفيذ خطة اصلاح جادة للحفاظ على المؤسسات والعاملين بها وضمان قيام المؤسسات بدورها الوطنى كاحد اهم مصادر القوة الناعمة .

ومن المقرر أن تجرى التغييرات الصحفية للمؤسسات القومية خلال الأيام القليلة القادمة .