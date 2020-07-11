AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصادر بـ "الوطنية للصحافة": التغييرات الصحفية خلال أيام قليلة

السبت 11/يوليه/2020 - 08:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

تدرس الهيئة الوطنية للصحافة، الملفات التمهيدية لإجراء التغييرات الصحفية لقيادات المؤسسات الصحفية القومية طبقًا لشروط ومعايير الاختيار التى حددها القانون .

وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة أن المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، التقى خلال الايام الماضية رؤساء مجالس الادارة ورؤساء تحرير الصحف القومية ، كما استقبل عددا كبيرا من الصحفيين الذين طلبوا الترشح لمناصب قيادية فى التغييرات الصحفية المرتقبة.

وأكدت المصادر أن الهيئة تلقت عددا كبيرا من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين واداريين بمختلف الصحف القومية ، وان المهندس عبدالصادق الشوربجى يعكف مع عدد من اعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل .

وقالت المصادر، إن الهيئة تستهدف اختيار افضل العناصر فى الفترة القادمة لقيادة المؤسسات لتحقيق النهضة المطلوبة وتنفيذ خطة اصلاح جادة للحفاظ على المؤسسات والعاملين بها وضمان قيام المؤسسات بدورها الوطنى كاحد اهم مصادر القوة الناعمة .

ومن المقرر أن تجرى التغييرات الصحفية للمؤسسات القومية خلال الأيام القليلة القادمة .

Advertisements

ترشيحاتنا

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

هل اختفى فيروس الإنفلونزا والبرد من عالمنا.. منظمة الصحة العالمية ترد

فضيحة مدوية للدوحة.. وثائق مسربة تكشف فساد حمد بن خليفة أمير قطر السابق

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

أخبار الرياضة.. عمرو السولية يهاجم المتنمرين على ابنته.. انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا.. صلاح على أعتاب إنجاز فريد

على جمعة: المهدي سيوحد صفوف المسلمين.. والعرب سيكونون الأقوى في العالم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافر .. هاني الناظر يقدم 9 نصائح يجب اتباعها فورا

رابعة الزيات تتألق بإطلالة جذابة مع ابنتها

ماركة Gucci .. سعر خيالي لفستان روجينا في أحدث ظهور