وزير النقل: العمل على نفق من محطة عدلي منصور إلى مبنى الركاب الرئيسي بمطار القاهرة

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم العمل على نفق من محطة عدلي منصور يصل إلى مبنى الركاب الرئيسي لمطار القاهرة.





وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يتم الربط بين حركة النقل في كافة أنحاء الجمهورية لتسهيل حركة المواطن المصري".





وتابع كامل الوزير: "هناك قطار لمترو الأنفاق وصل من كوريا منذ اسبوع".





ولفت كامل الوزير إلى أن "هناك قطارا آخر وصل إلى ميناء الاسكندرية وينزل على أرض الميناء يوم الاثنين المقبل".