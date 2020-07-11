10 لافتات مكتوب عليها مغلق.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل حادثة غرق 11 شابا في شاطئ النخيل..فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية, إنه يقدم العزاء الي أهالي ضحايا شاطئ النخيل, مضيفا أن جميع الضحايا من خارج محافظة الإسكندرية.





وأضاف اللواء محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من رئيس الوزارء كباقية الشواطئ العامة.





وتابع محافظ الإسكندرية, أنه ذهب إلي شاطئ النخيل اليوم ووجد هناك علي الشاطئ 10 لافتات مكتوب عليهم مغلق بقرار رئيس مجلس الوزراء.





وأوضح اللواء محمد الشريف, أن حادثة غرق 11 شابا في شاطئ النخيل حدث حوالي الساعة 4 الفجر, لافتا أن بعض الآسر ذهبت إلي الشاطئ للترفيه.

وأشار إلي أن كان هناك طفل وسيدة نزلوا الي البحر وبدأو ان يستشعروا بالغرق وطلبوا النجدة من الاشخاص المتواجدين علي الشاطئ وبالفعل نزل شخص تلو الأخر وحدث غرق ل 11 شخصا بسبب ذلك وكانت تلك الحادثة في الخامسة صباحا.