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محافظات

استرداد 82 ألف متر مباني وإزالة 1743 تعديا بالغربية

السبت 11/يوليه/2020 - 10:32 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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احمد علي
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة بلغ 1743 حالة تعدٍ متنوعة وتم استرداد 82 ألف متر مباني حصيلة إزالة التعديات .


أوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم أن الحملات المكبرة أسفرت منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم عن إزالة 676 حالة تعدٍ علي أراضي زراعية علي مساحة 36 فدانا و 6 قيراط و 19 سهما .

كما تم إزالة 642 بناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة علي مساحة 82 ألف و 179 مترًا مربعا، بإلاضافة إلي استرداد 26 ألفا و 399 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 425 تعديا.

وأضاف محافظ الغربية أنه تم تنفيذ 33 قرار إزالة اليوم، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 250 مترا بحى ثان المحلة الكبرى ومركز قطور، و 26 قرارات إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 1052 مترا بمركز طنطا.
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