أتالانتا يتقدم على يوفينتوس بهدف في أول 16 دقيقة بالدوري الإيطالي

تقدم أتالانتا على يوفينتوس بالهدف الأول فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب “يوفنتوس آرينا” بالجولة الـ 32 من الدورى الإيطالى.
أحرز هدف أتالانتا دوفان زاباتا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأعلن ماوريسيو سارى مدرب يوفنتوس ، عن تشكيل السيدة العجوز، لمواجهة ضيفه
جاءت تشكيلة البيانكونيري، كالتالى:
حراسة المرمى: تشيزنى
الدفاع: كوادرادو – دى ليخت – بونوتشى – دانيلو
الوسط: ماتويدى – بنتانكور – رابيو
الهجوم: بيرنارديسكى – ديبالا – رونالدو
ويعتلى اليوفى، قمة ترتيب جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن لاتسيو الوصيف، ويأتى أتالانتا فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة.