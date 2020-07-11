أتالانتا يتقدم على يوفينتوس بهدف في أول 16 دقيقة بالدوري الإيطالي

على يوفينتوس بالهدف الأول

جاءت تشكيلة البيانكونيري، كالتالى:

حراسة المرمى: تشيزنى





الدفاع: كوادرادو – دى ليخت – بونوتشى – دانيلو





الوسط: ماتويدى – بنتانكور – رابيو









ويعتلى اليوفى، قمة ترتيب جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن لاتسيو الوصيف، ويأتى أتالانتا فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة.