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اقتصاد

ارتفاع ودائع البنوك بالعملة الأجنبية إلى 646.7 مليار جنيه مارس الماضي

السبت 11/يوليه/2020 - 11:13 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت جملة ودائع البنوك بالعملة الأجنبية لـ 646.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 636.8 مليار جنيه في فبراير 2020 بفارق9.9 مليار جنيه؛ ومقارنة بـ 647.43 مليار جنيه في  في يناير من نفس العام بتراجع بلغ 730 مليون جنيه.

ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ودائع قطاع الأعمال العام بلغت 33.43 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 33.8 مليار جنيه في فبراير الاضي مقارنة بـ 35.44 مليار جنيه في يناير من نفس  العام.

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ووصلت ودائع القطاع  الخاص في مارس الماضي ب بقيمة 165.83 مليار جنيه مقابل 160.831 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 162.5 مليار جنيه في  يناير من نفس العام.

وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 440.204 مليار جنيه مقابل 433.13 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 442.1 مليار جنيه في يناير السابق.

وسجلت ودائع القطاع الخارجي نحو 7.53 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 7.11 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 7.514 مليار جنيه في يناير الماضي.

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