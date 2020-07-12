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اقتصاد

البنك الأهلي: 40% حجم معاملات العملاء ببطاقات ميزة بقيمة ملياري جنيه

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:03 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي
كشف كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري؛ عن زيادة اقبال العملاء علي اصدار بطاقات الدفع المقدم " ميزة" خلال الفترات الماضية خصوصا بعد تفعيل وزارة المالية لقرارها الخاص بحظر التعامل بالكاش للمدفوعات التي تتجاوز الـ500 جنيه.

وقال "سوس" في تصريحات له، إنه نسبة استخدام بطاقات " ميزة" في المشتريات و سداد المدفوعات الإلكترونية بلغت 40% بقيمة بلغت ملياري جنيه، من إجمالي قيمة الاستخدامات البالغة 5 مليارات جنيه.

ذكر "سوس" أن تلك النسبة تعد هي الأعلي في استخدامات البطاقات المصدرة لأصحاب الحسابات بالبنك الأهلي.

ووصلت نسبة الإيداع عبر بطاقات ميزة وفقا لـ"سوس" لنحو 70% من جملة الإيداعات بالبنك، مشيرا إلي أن العملاء قام بتلك الإيداعات عبر ماكينات الصراف الآلي ِATM    خارج الفروع البنكية.

كان البنك الأهلي المصري قد اعلن في قت سابق عن اصداره نحو مليوني بطاقة إئتمان الدفع المقدم " ميزة" خلال الفترة الماضية كأول بنك مصري يصل لتلك الكمية من الاصدارات، معتبرا أن ضمن استراتيجيته لإرساء مفهوم الشمول المالي بتكليف من البنك المركزي المصري و التوسع في تقديم الخدمات الرقمية بالتزامن مع اجراءات الدولة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تقليل التعامل بالكاش.
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