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رياضة

رغم النقص العددي .. أتليتكو مدريد يفوز على ريال بيتيس بهدف نظيف بالدوري الإسباني .. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.


سجل دييجو كوستا هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 74 من عمر المباراة.


كما لعب أتلتيكو مدريد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 57 بعد أن قرر حكم المباراة طرد ماريو هيرموسو لاعب النادي المدريدي.


بهذه النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، في حين يحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.


ويحتدم الصراع على صدارة الدوري الإسباني بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، إذ يتصدر الأخير الترتيب برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الذي يحل وصيفًا، علمًا بأن ريال مدريد يتبقى له مباراة من الجولة الخامسة والثلاثون أمام غرناطة.
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