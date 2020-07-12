المدينة الموبوءة.. زحام شديد على عالم ديزني بعد افتتاحه رغم كورونا.. صور

أعيد فتح عالم والت ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، للمرة الأولى منذ إغلاق دام لحوالي أربعة أشهر بعد أن أُجبرت على عدم استقبال وافدين بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتوافد الزائرون على المتنزه الترفيهي أمس السبت، على الرغم من أن فلوريدا تعد واحدة من المناطق الموبوءة بفيروس كورونا في البلاد، بعدد إصابات تجاوز ربع مليون حالة.
وسجلت ولاية فلوريدا، أمس السبت، 11.433 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 254.511 إصابة.
وتوفي 92 من سكان فلوريدا بعد إصابتهم بفيروس كورونا بيوم واحد، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن في الولاية 4،197 حالة وفاة.
وذكرت وكالة فلوريدا لإدارة الرعاية الصحية أن ما يقرب من 85% من أسرة المستشفيات التابعة لوحدة العناية المركزة في الولاية ممتلئة الآن، ومع ذلك، فإن هذه الإحصائيات المخيفة لم تردع الوافدين على عالم والت ديزني حيث أعيد فتح كل من المملكة السحرية والمملكة الحيوانية للجمهور.