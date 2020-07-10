انخفاض عدد وفيات كورونا في السويد برغم عدم فرضها للحظر الكامل

انخفض ​​معدل وفيات فيروس كورونا التاجي، في السويد الآن بشكل أسرع من معدل المملكة المتحدة على الرغم من عدم تطبيق السويد الحظر الشامل كدول الأوروبية .

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية سجلت السويد 1.6 في المئة حالة وفاة ما بين كل مليون شخص يوم الخميس الماضي، وهذه النتيجة أعلى بشكل عام من حالات الوفيات بالمملكة المتحدة والتي وصلت إلى 1.4 في المئة حالة وفاة من كل مليون شخص .





وافادت الصحيفة ان معدل الوفيات في السويد انخفض بنسبة 2.51 في المئة لكل مليون شخص منذ 9 يونيو ، بعد أن كانت الأعلى في حالات الوفاة بأوروبا بنسبة 4.12 في المئة بين كل مليون شخص.

في نفس الفترة الزمنية، انخفض معدل الوفيات في المملكة المتحدة بنسبة 1.88 مئة حالة وفاة ما بين كل مليون شخص.

وأفادت الصحيفة أن الدول الأوروبية الوحيدة التي لديها الآن معدلات وفاة أعلى من المملكة المتحدة والسويد هي مقدونيا ، بنسبة 3.4 مئة حالة وفاة ما بين كل مليون شخص ، و دولة كوسوفو بنسبة 2.1 في مئة ما بين كل مليون شخص ، حسبما يقول المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض.